L'estate è arrivata: al via le cene-spettacolo al Q°Vida

Piatti eccellenti caratterizzati da prelibati abbinamenti culinari che, fondendo tradizione e innovazione, danno vita a gusti unici, nel rispetto della stagionalità: continua a riscuotere consensi tra i buongustai il Q•Vida, suggestivo locale green sito in via Delle Calabrie, a Salerno. Godendo di una location accogliente, il Q•Vida che coccola il palato degli ospiti in ambienti allestiti con stile, tra cui il fresco giardino e le deliziose sale interne, torna a proporre la rassegna estiva con cene-spettacolo e musica dal vivo, per trascorrere momenti da ricordare tra uno squisito boccone e un sorso di vino.

Il programma

Si parte a luglio, precisamente il 6, con i Soleado tribute band Pino Daniele e si continua il 20, con i Soliti e le canzoni di Vasco Rossi. A seguire, il 3 agosto, tribute band Negramaro con Le Distrazioni, poi Unplugged con Danilo Arrigo il 10 agosto e, infine, il 31 agosto, l'appuntamento con Morgana. Info: 340 35 03 727