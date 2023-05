Salerno, al via la VI edizione di Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ iniziato oggi, presso le sedi del centro storico salernitano di Ribush (ART.TRE), Arco Catalano e il Teatro della Chiesa del Santissimo Crocifisso delle Ancelle del Sacro Cuore Santa Caterina Volpicelli, la VI edizione di Med-Limes, “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini delMediterraneo, promossa da FONMED, “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”. La Rassegna Internazionale del Cortometraggio fa parte di in una serie di appuntamenti che rientrano tra le iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile (ASviS), giunto alla sua settima edizione (8-24 maggio 2023). Med-Limes, “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo ha la finalità di diffondere, attraverso il mezzo cinematografico, la condivisione e la conoscenza di culture diverse, di istantanee di vita e racconti di vissuto di società abbracciate dal Mediterraneo, oltre a promuovere iniziative collegate all’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

In programma, infatti, anche forum sui alcuni dei 17 SDGsdell’Agenda 2030:

● “Parità di genere e povertà” – 20.05.2023, ore 17:00 (Goals 1 e 5);

● “Forum Mediterraneo” – 21.05.2023, ore 11:30.

I cortometraggi

Durante la tre giorni, verranno proiettati ben 30 cortometraggi finalisti, tra 993 titoli pervenuti da tutte le aree del Mediterraneo, che sono stati oggetto di un’accurata selezione da parte di una giuria di esperti.

Tra le opere selezionate verrà presentato anche uno degli ultimi lavori, dal titolo Rosa Rosae. La guerra civil di Carlos Saura, celebre regista spagnolo di fama internazionale, di recente scomparso e che Stanley Kubrick definì come «un regista di grande splendore che usa meravigliosamente i suoi attori.»

Di notevole spessore artistico anche Crateri di Gianmarco Balbi, che ha messo in evidenza l’importanza di preservare il proprio benessere psicologico e fisico, al fine di risolvere ogni tipo di conflitto interiore.

In aggiunta, verranno presentati anche due lavori fuori concorso: il documentario Qualcosa Resta del ricercatore, designer visivo e multimediale Pasquale Napolitano e il cortometraggio Maredolce di Christian Mantuono, realizzato dal WWF, nell’ambito del progetto WWF Pescare Oggi per Domani, per celebrare l’Anno internazionale della pesca artigianale e dell’acquacoltura promosso dalle Nazioni Unite (IYAFA 2022).

Ricordiamo che i cortometraggi presentati e selezionati, durante la tre giorni, saranno sottoposti alle valutazioni delle nostre tre giurie composte nel seguente modo, per relativa premiazione finale:

- Giuria Ufficiale;

- Giuria giovani;

- Giuria popolare.

I forum e gli ospiti

Ad arricchire il tutto anche svariati momenti di dibattito, attraverso forum specifici, resi possibili grazie ai preziosi interventi da parte di esperti, che saranno presenti a Med-Limes, “Ai Confini del Mediterraneo”.

Tra i principali ospiti: (“Città e consumi sostenibili”) la fisioterapista, erborista, cosmetologa Dina Bianco e il Direttore tecnico di ICEA Mariano Serratore.

Durante la seconda giornata saranno, invece, partecipi: (“Parità di genere e povertà”): Stefano Ferrara Direttore responsabile di «Paese Sud», nonché scrittore delromanzo Il segno opposto(Saggese Editore) Gianluca Memoli, Consigliere del Comune di Salerno e la giornalista Stefania Marino.

Presenzieranno al Forum sul Mediterraneo di domenica: Francesco Dandolo, Professore di storia economica, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e Delegato del Rettore per la gestione delle problematiche connesse ai migranti ed ai rifugiati, Salvatore Basile, Presidente IN.N.E.R.(International Network of Eco Regions), Giulia Prato, responsabile mare di WWF Italia; Bernard E. Selwan Khoury,Direttore del Centro Studi COSMO. Modera Giovanni Carlo Bruno, Primo Ricercatore di diritto internazionale del CNR dal 2021.

A incrementare il dialogo, in collegamento da Nairobi, la fotoreporter Emanuela Braghin, che ha trascorso mesi sulle navi di Mare Nostrum, gli alunni delle classi IV A, IV B, V B del Convitto Nazionale T. Tasso - Istituto Professionale "F. Trani", gli studenti delll’IIS "Giovanni XXIII" Istituto Istruzione Superiore, all’interno delprogetto Tender Nave Italia, coordinato dalla Professoressa Maria Cristina Spinelli, gli studenti della IV T del Liceo Scientifico deIl’ISIS "Publio Virgilio Marone" di Mercato San Severino, oltre alle associazioni studentesche universitarie Link - Coordinamento Universitario e ASP Salerno.

In conclusione, a dare vivacità musicale alla kermesse salernitana, anche i concerti previsti alle 20:30, dei gruppi Smooth Jazz 66 Quintet (20 maggio) e i Tony Borlotti E I Suoi Flauers (21 maggio).

Med-limes, “Ai Confini del Mediterraneo”: gli obiettivi

Gli obiettivi generali che la Rassegna Internazionale del cortometraggio Med-Limes, “Ai Confini del Mediterraneo” si propone di perseguire sono:

1. Utilizzare il mezzo cinematografico per diffondere la conoscenza delle differenti culture e identità che convivono nell’area mediterranea;

2. Far conoscere le produzioni cinematografiche minori, opere di registi emergenti che hanno un grande valore culturale;

3. Porre l’attenzione sui temi dei 17 SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per diffondere i principi, gli strumenti e gli impegni individuali che ogni cittadino e Stato firmatario può assumersi per il loro raggiungimento.

L’ingresso è libero.

Resta aggiornato sul social ufficiale di Med – Limes.

Sedi:

Arco Catalano: Via Mercanti, 67, 84121 Salerno SA

Ribush (ART.TRE): Vicolo S. Bonosio, 7, 84121 Salerno SA

Teatro della Chiesa del Santissimo Crocifisso: Piazza Giacomo Matteotti, 1, 84121 Salerno SA