"Questi so' numeri!": a tombola con Sergio Mari

L'Associazione Corda in Accordo Onlus ha organizzato per Giovedì 1 dicembre alle 20.30 alla sede dell’Associazione Colori Mediterranei - Via Sichelgaita 76/C Salerno una mega tombolata solidale nella quale si potranno vincere tanti imperdibili, impressionanti, inerarrabili, inimitabili, incontenibili, insuperabili regali con

“Questi so’ numeri” un’esilarante tombola napoletana con l’attore Sergio Mari.



Ogni cartella verrà proposta a fronte di un’offerta di € 5,00 e l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Mensa dei Poveri di Casa Nazareth.





Risponde Patrizia Bruno, mente creativa e direttore artistico dell'associazione: "Brinderemo con i vincitori e consoleremo i meno fortunati con il buffet offerto dall’associazione Corda in Accordo Onlus che ha organizzato la serata e che si occupa da molti anni di eventi di beneficenza. Più saremo, più ci divertiremo e, soprattutto, più potremo contribuire a sostenere una preziosa iniziativa del nostro territorio che lavora per rendere più umane le condizioni di vita di tante persone che fanno fatica a mettere un piatto in tavola ogni giorno e che, in molte occasioni, neanche ci riescono."