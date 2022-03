Dinner show: ci sono i Quisisona al Modo Club

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 5 marzo, si suona e si mangia al Modo Club di Salerno, in via Fratelli Bandiera, zona stadio Arechi. Divertimento assicurato con i Quisisona Band. Il numero telefonico per prenotare il proprio tavolo è: 351 501 8357.

Il dopo cena

Al termine della cena spettacolo, lo spettacolo prosegue tutta la notte con Giocheria Group, dj Francesco Trimarco & Marco Maietta Voice. L'ospite della serata sarà Umile Nicoletti dj da The Cuckoo Club London. Possibilità di prenotare tavolo champagneria