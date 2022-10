I "racconti del contemporaneo" fra cinema e musica: doppio appuntamento a Salerno

Prezzo non disponibile

Doppio appuntamento anche questa settimana con i “Racconti del Contemporaneo”. Questa è la settimana che si inserisce nel solco delle collaborazioni con due festival, “Salerno Letteratura” e “Linea d’Ombra” (quest’ultimo è in pieno svolgimento fino a sabato 29 ottobre).

Il programma

Il primo appuntamento dei “racconti” è giovedì 27 ottobre , alle ore 20 a Palazzo Fruscione la presentazione del libro “Jeanne Moreau” di Lisa Ginzburg (scrittrice) insieme a Daria Limatola e Barbara Cangiano. Sarà presente l’autrice. A partire dal libro di Lisa Ginzburg “Jeanne Moreau” (Edizioni Perrone) un omaggio alla grande diva. Ma anche la storia di una vita in cui i chiaroscuri della sua forza femminile si rifrangono su dinamiche più lente e meno visibili. Una storia sfaccettata e umanissima di una donna che custodisce, dietro la grande professionalità, silenzi vulnerabili e sogni di altre vite. L’evento è realizzato in collaborazione con Salerno Letteratura Festival. Venerdì 28 ottobre, alle ore 20.30, incontro con Alberto Crespi (critico cinematografico), Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo su “Le Nouvelle Vague: Godard Vs. Truffaut”. “À bout de souffle” e “Les Quatre Cents Coups”, tra Jean-Luc Godard e François Truffaut. A seguire la proiezione di “Deux de la vague” di Emmanuel Laurent. Film documentario del 2009, scritto e narrato dall'ex direttore dei Cahiers du cinéma Antoine de Baecque, verte sull'amicizia tra François Truffaut e Jean-Luc Godard. Dalle 23.30 poi spazio alla “Maratona Notturna. La Rive Gauche e la Rive Droite della Nouvelle Vague”, con le opere fuori concorso di Linea d’Ombra Festival: Effetto Notte / François Truffaut / Francia / 1973/ 115'; Cléo dalle 5 alle 7 / Agnés Varda / Francia / 1962 / 85’; Fino all’ultimo respiro / Jean-Luc Godard / Francia / 1960/ 90’; La mia notte con Maud / Éric Rohmer / Francia / 1969 / 110’; Hiroshima mon amour / Alain Resnais / Francia / Giappone / 1969/ 91’; Dieci incredibili giorni / Claude Chabrol / Francia / 1971/ 110’.

La musica

Domenica 30 ottobre spazio alla musica con l'anteprima assoluta del concerto di Jany McPherson, la pianista, compositrice e cantante cubana virtuosa dello strumento e nota per l’estrema originalità della sua espressione pianistica. “Les compositeurs de la nouvelle vague” è la sua personale rilettura di alcuni celebri temi scritti per le colonne sonore dei film della "Nouvelle Vague", da grandi compositori francesi e non.