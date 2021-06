Racconti d'estate: ripartono cultura e spettacolo a Pellezzano

Lo spettacolo riparte a Pellezzano con i “Racconti d’Estate”, iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano e il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo). Un territorio che si apre nuovamente alla cultura e allo spettacolo con l’organizzazione di tre serate d’autore, nel corso delle quali, altrettanti illustri personaggi del mondo dello spettacolo animeranno gli show previsti attraverso il racconto di storie, accompagnate dalla presentazione di libri.

I dettagli

Le tre serate saranno presentate da Stefania Maffeo e Gaetano Amatruda. Giovedì 24 giugno, in compagnia del noto regista Paolo Genovesi, alle ore 19.45 presso Villa Piana “Country House” a Pellezzano, sarà presentato il libro dal titolo “Supereroi”;

Domenica 27 giugno, con ospite Federico Palmaroli (le più belle frasi di Osho), alle ore 19.15 presso il Parco della Filanda alla frazione Capezzano, presentazione del il libro intitolato “Vedi de fa poco ‘o spiritoso”. Lunedì 28 giugno, chiusura con un altro famosissimo regista, Enrico Vanzina, alle ore 18.00 presso Villa Pastore alla frazione Capriglia, dove verrà presentato il libro dal titolo “Una Giornata di Nebbia a Milano”. Durante le serate non solo si cercherà di far divertire il pubblico presente attraverso varie forme di intrattenimento, sia di natura spettacolare che culturale, ma si proverà anche a dare un “nuovo inizio” alla stagione estiva dedicata all'intrattenimento. Una sorta di ripartenza dopo il lungo periodo di sosta forzata ai box a causa di un’emergenza sanitaria senza precedenti, che grazie all’avvento della campagna vaccinale sta gradualmente arretrando per lasciare il passo al tanto sospirato ritorno alla normalità.

Il saluto istituzionale

“E’ davvero con grande piacere – ha dichiarato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - che la nostra comunità si ritroverà di nuovo nei parchi e nei luoghi pubblici per tornare a respirare aria di libertà. Un inizio estate con il botto, perché Pellezzano c’è e c’è sempre stata, mostrando sempre grande apertura nei confronti delle iniziative che promuovono la cultura, gli spettacoli e le arti espresse in tutte le loro forme. Ringrazio dLiveMedia per aver proposto questo trio di illustri personaggi che verranno a fare visita al nostro territorio". Gli ingressi agli spettacoli per assistere ai “Racconti d’Estate” sono gratuiti. Necessaria la prenotazione attraverso inoltro di una istanza alla seguente mail: sindacopellezzano@gmail.com. L'ingresso sarà contingentato, nel rispetto delle normative anti-Covid.