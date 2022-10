Racconto del contemporaneo, tre giorni di appuntamenti dedicati a Monica Vitti

Prezzo non disponibile

Nuovo racconti del contemporaneo a Salerno, tutto dedicato a Monica Vitti. Giovedì 20 ottobre, alle ore 19 al Complesso San Michele, sarà la protagonista assoluta del percorso costruito dal direttore scientifico, Alfonso Amendola, proprio per la mostra. “Fenomenologia di Monica Vitti” è il titolo scelto per il talk. Letture di Valeria Impagliazzo. Un omaggio a Monica Vitti (che nella quadrilogia diviene Claudia, Valentina, Vittoria, Giuliana). A seguire ci sarà la proiezione del film “La notte”.

Spostandoci a Palazzo Fruscione dove è possibile visitare la mostra “NouvelleVague3” con le fotografie di Raymond Cauchetier e Douglas Kirkland, venerdì 21 ottobre alle ore 20, sarà proposto il talk dal titolo “Pop Culture” con Massimo Locatelli (docente di Filmologia, Università Cattolica di Milano) e Elena Mosconi (docente di Storia del cinema, Università di Pavia). Un attraversamento d’immagini, canzoni, citazioni, promozioni, divismo e tutto quanto sia leggibile come “pop” nel grande immaginario della Nouvelle Vague. La mattina di sabato 22, alle ore 11, Paolo Jedlowski (docente di Studi culturali, Università della Calabria) e Ercole Giap Parini (Direttore Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria) proporranno un bel dialogo sulle “Storie italiane”: un racconto su quello che accadeva in Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta, tra echi della Nouvelle Vague e le nuove esperienze cinematografiche e letterarie in Italia.