A Paestum il raduno nazionale dei giovani di Libera

Si terrà dal 30 agosto al 4 settembre presso il campeggio "Mare Pineta" di Paestum il decimo appuntamento Nazionale dei Giovani di Libera. Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, memoria, laboratori e attività sportive.

Il programma

Tanti gli ospiti che parteciperanno al raduno. Fra questi Don Luigi Ciotti (venerdì 2 settembre), la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone (mercoledì 31 agosto), il procuratore nazionale Antimafia ed Antiterrorismo Giovanni Melillo (sabato 3 settembre), i genitori di Mario Paciolla (mercoledì 31 agosto). Il 1 settembre i giovani di Libera si sposteranno ad Acciaroli per una giornata in ricordo di Angelo Vassallo, sindaco ucciso la sera del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola. Nel pomeriggio, dopo aver visitato il Museo del Mare di Pioppi, si recheranno sul luogo dell'omicidio per depositare un fascio di fiori ed incontrare Antonio Vassallo, figlio di Angelo.