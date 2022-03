"Together": 500 alunni di Salerno e Nocera a lezione di sport e ambiente

Consentire agli studenti di essere informati sui temi ambientali attraverso anche attività sportive e giochi. È questo l’obiettivo di “Together: day after day - Rifiuthlon”, il progetto organizzato dall’AICS Salerno rivolto alle scuole elementari di Salerno e Nocera Inferiore.

La presentazione

Il progetto è stato presentato oggi, mercoledì 2 marzo, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. Alla conferenza stampa prenderanno parte: Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno, Marco De Luca, presidente dell’AICS Salerno, Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio e Finanze della Regione Campania, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti.

Il progetto

Uno strumento, dunque, per sensibilizzare gli studenti più giovani, che frequentano le scuole elementari, verso il tema dell'ambiente, che è sempre di stringente attualità. "Formiamo le nuove generazioni, tramite l'attività sportiva, così da non renderla ripetitiva. Avremo incontri nel Comune di Salerno, di Nocera Inferiore e nelle scuole - ha detto Marco De Luca, presidente Aics Salerno - . Coinvolgeremo le classi quinte e quarte elementari, visualizzeremo slide e video sul tema del riciclo e del riutilizzo di materiali. La formazione in aula sarà abbinata all'attività sportiva ed ai giochi per bambini".

L'impegno delle istituzioni

"Il messaggio da lanciare - dice Massimiliano Natella, assessore comunale all'ambiente - deve partire dai più piccoli per una corretta pratica dei rifiuti e della differenziata. Salerno e le sue famiglie dovranno avere un'attenzione maggiore". L'assessore Falcone, Pubblica Istruzione: "Guardiamo ai ragazzi per guardare al futuro. Con il progetto del ciclo dell'acqua e con questo progetto, vogliamo formarli e deve accadere attraverso le manifestazioni sportive. Prossimamente metteremo a disposizione tutte le palestre, strutture scolastiche comunali, per far sì che i ragazzi possano di nuovo cominciare a sorridere". A proposito di scuola, c'è stato un presidio delle mamme a Fuorni, riguardo il futuro della scuola di Monticelli. "Avremo un incontro il 3 marzo - dice Falcone - I numeri sono esigui ma metteremo sotto i riflettori il disagio e cercheremo di guardare al futuro di quel territorio, che ha una prospettiva con i nuovi insediamenti ma anche con l'ospedale che crescerà. Quindi università e nuovo ospedale porteranno ragazzi in quelle scuole". Chiusura affidata a Franco Picarone, presidente Commissione bilancio: ""L'Aics presenta un piano di inclusione sociale per i ragazzi, mettendoli in forte collegamento con i servizi di base delle istituzioni, cioè Asl e piani di zona. C'è il coinvolgimento di alcune scuole di Salerno e Nocera per programmi di formazione e soprattutto di educazione ambientale. È il modo giusto per affrontare una fase post pandemica. Il Covid con l'isolamento delle persone ha aumentato i disagi nelle famiglie. Noi siamo chiamati, quindi, ad incrementare la nostra azione. Lo stiamo facendo anche in Regione Campania con il servizio dello psicologo di base insieme al medico di medicina generale e del pediatra".

I numeri

In totale, saranno coinvolti circa 500 bambini, alunni delle scuole Barra, Medaglie d'Oro, del Mediterraneo e il Terzo Ciclo di Nocera Inferiore. Il progetto ha più step e più fasi. Nella prima, i corsisti coinvolti hanno età compresa dai 6 ai 25 anni, ma verrà comunque data priorità ai più piccoli. La seconda fase del progetto prevede il coinvolgimento da 25 a 65 anni. Nella terza fase, over 65 con attività legate alla socialità e allo sport, perché l'obiettivo principale del progetto è creare un welfare generativo, nella fase post Covid.

La scheda

L’AICS Salerno è un’associazione da anni impegnata nella promozione della cultura e dello sport. Attraverso il progetto “Together: day after day – Rifiuthlon” vuole dare la possibilità agli alunni delle scuole elementari di prendere parte ad un corso di formazione sul riciclo e sulla tutela ambientale, da realizzare anche attraverso la pratica di giochi e di attività sportive.