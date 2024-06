Rando Ci-lento: tappa il 22 giugno 2024 alla scoperta del Cilento Antico

La Rando Ci-lento è un evento del Rando Tour Campania previsto il 22 giugno 2024 che si sviluppa tra mare e terra nello splendido scenario del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Con i suoi litorali e ambienti marini protetti, le sue strade silenziose e a basso impatto traffico, i suoi borghi interni incastonati tra sorgenti e scenari collinari e montani disegnati da fenomeni carsici, la sua aria, il suo cibo, i suoi ritmi di vita le aree del Parco Nazionale si offrono come spazi ideali per una randonnée e per la promozione e lo sviluppo del ciclismo lento a scopo turistico.



L’edizione di quest’anno propone due percorsi completamente nuovi rispetto alle due edizioni precedenti. I ciclo-viaggiatori andranno alla scoperta del Cilento Antico seguendo due anelli tra il Monte Stella e il Gelbison.



I due percorsi, che descrivono due circuiti con partenza e arrivo da Capaccio Scalo, si sovrappongono in un tronco comune sino a Casalvelino Marina. Il primo anello punta verso il Gelbison, attraversando Ceraso, Vallo della Lucania, Moio Civitella, Piano Vetrale, Acquavella, Stella Cilento, Omignano, Perdifumo, Castellabate, Agropoli, Paestum. Il secondo anello raggiunge invece Acquavella e abbraccia il Monte Stella per ritornare al punto di arrivo. Il mare, i monti, i borghi del Cilento antico le costanti della manifestazione.



Iscrizioni (dal 12/05 al 19/06/2024)



Percorso Lungo https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=calendario_bri_ari&org=291&obid=3113





https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=calendario_cpa_ari&org=291&obid=3114