Riapre il mercato rurale: laboratori e degustazioni a Vallo della Lucania

Sabato 25 settembre, riapre il Rareche Mercato Rurale Naturale a Vallo della Lucania. Ad un anno dall’inizio del progetto, dopo un’estate intensa che ha visto impegnati i produttori e gli artigiani in giro per il Cilento allo scopo di promuovere il mercato e i suoi principi, Rareche ritorna nel luogo che in cui tutto ha preso inizio: Il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania. In occasione del “compleanno” di Rareche, per festeggiare questo importante traguardo, è stata organizzata una giornata speciale con degustazioni, laboratori e musica, che avranno luogo dalle ore 8.30 alle 13.00.

Il programma

Mercato e degustazione dalle ore 8.00 alle 13.30; laboratorio di rigenerazione, valorizzazione e upcycling degli alimenti", a cura di Future Food Institute, dalle ore 11, esibizione musicale dalle ore 11.30 (Stoney's Club più Jam session). Rareche, arricchito da nuove esperienze e con nuovi produttori acquisiti durante il periodo estivo offre una panoramica importante sulle aziende che condividono principi etici di produzione e si dedicano all’agricoltura biologica, biodinamica ed organica rigenerativa. Il nome dell’evento rappresenta il manifesto stesso del progetto che lo sostiene, perché alle “radici” di un ottimo prodotto c’è tanto, prima di tutto le persone che scelgono di prendersi cura del proprio territorio e fanno rete con quanti condividono gli stessi principi per offrire ai propri clienti prodotti di cui innamorarsi al primo assaggio. Rareche Mercato Rurale Naturale è aperto ogni sabato dalle ore 8.30 alle 13.