Ritorna la Rassegna Corale dedicata a Chiara Pepe: la 3° edizione al Teatro della chiesa di Sant’Eustachio

L'Associazione Culturale Astronomia Corale - CoroPop di Salerno, con il patrocinio dell'ARCC, annuncia il via della terza edizione di 'Cantamme Pe’ Chiara' - Rassegna Corale dedicata a Chiara Pepe. Appuntamento per il 30 giugno, a partire dalle ore 20, presso il Teatro all’aperto 'Annabella Schiavone' nella Parrocchia di Sant’Eustachio (via Quintino di Vona, 2, Salerno). Chiara Pepe, grandissima ed eclettica artista salernitana è volata in cielo nel 2021 ma è rimasta e rimarrà per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla, come testimoniano le innumerevoli manifestazioni a lei dedicate in questi anni.

Per questa terza edizione, il 30 giugno si esibiranno il Coro Armonia - Salerno (M° Vicente Pepe), Coro Crescent - Salerno (M° Paola De Maio e M° Raffaele D’Ambrosio), Coro Giovanile Loud Whispers - Portici (M° Carlo Intoccia) e il CoroPop di Salerno (M° Ciro Caravano e M° Lucia Sacco). Inoltre, assecondando il desiderio di Chiara di un giorno insegnare presso il suo amato liceo, dall’anno scorso la rassegna 'Cantamme pe’ Chiara' è diventata anche una raccolta fondi, con l'obiettivo di assegnare borse di studio a favore di alcuni alunni del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno.

Alla fine della serata, i cori saluteranno il pubblico con un abbraccio musicale, intonando insieme il brano dedicato a Chiara, scritto dal M° Ciro Caravano nel 2021. Ingresso libero a partire dalle 19:30.