Rassegna Mediterraneo, gran finale: Makram Aboul Hosn

La rassegna Mediterraneo contemporaneo, a cura di Maria Rosaria Greco, si conclude con il concerto di Makram Aboul Hosn e il suo quintetto, che si tiene domani 18 dicembre 2021 alle ore 21,00 al Teatro Ghirelli di Salerno. Si chiude con la grande musica la prima edizione dedicata al Libano.

Il programma



Per la prima volta in Italia Makram Aboul Hosn presenta il suo ultimo lavoro discografico Transmigration. Contrabbassista, compositore e arrangiatore molto attivo sulla scena musicale di Beirut, dove spazia fra musica jazz, rock, classica e araba. Ha studiato sia musica classica che jazz e ha conseguito il Master New York Jazz nel 2016. Attualmente lavora come insegnante di jazz presso l'Università di Notre Dame in Libano e come contrabbassista nell'Orchestra Filarmonica Libanese di Beirut. In genere suona sia il basso elettrico che verticale. Il suo album Transmigration viene registrato il 7 agosto del 2020, tre giorni dopo l’esplosione che ha distrutto il porto e devastato la città, e viene ufficialmente realizzato nel febbraio 2021. È un vibrante collage di temi swing, blues, africani e boppish e rappresenta il trionfo dello spirito di fronte alle avversità.

Formazione

Makram Aboul Hosn (compositore e contrabasso)?Khaled Yassine (percussioni e batteria)? Nidal Abou Samra (sax tenore)?Giuseppe Doronzo (sax baritono )?Federico Pascucci (sax contralto). Ingresso:?intero 15 euro - ridotto (under 25) 12 euro?Info e prenotazioni +39 349 9438958 (anche whatsapp)?L’evento si tiene nel rispetto delle norme anticovid. Green Pass obbligatorio. Durante la serata verrà annunciato il Paese protagonista della seconda edizione 2022.