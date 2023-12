Prima rassegna musicale "Quanno nascette Ninno" a Pagani: il 13 e 14 dicembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Comune di Pagani, con il sindaco Lello de Prisco, l'assessore alla cultura dott.ssa Valentina Oliva, la FreeSound Academy SRL, con la direzione artistica del M° Serena Della Monica, organizza la” 1° Rassegna di canti e musiche del Natale dalla tradizione ai nostri giorni”il 13 e 14 dicembre dalle 17.00 alle 20.00 presso l'Auditorium teatro Sant'Alfonso di Pagani. "Quanno nascette Ninno"è una rassegna musicale alla quale hanno aderito scuole, orchestre e cori provenienti da tutta la provincia di Salerno ,con più di settecento ragazzi che porteranno all’attenzione del pubblico i classici canti e suoni del Natale,oltre che della tradizione delle festività natalizie.Una kermesse che intende proporre un percorso musicale e di tradizioni per tramandare alle prossime generazioni, le emozioni dicanti che si perdono nella notte dei tempi e la cultura della tradizione musicale campana e non solo. A patrocinare la manifestazione oltre al Comune di Pagani e la FreeSound Academy anche il Comitato Unicef Salerno e Posto Occupato, che si occupa della violenza sulle donne e di genere. Ad aprire la manifestazione Carmine Grimaldi con una novena e ospite la cantante Mariana Somma che presenterà un pezzo di Mariah Carey “Jesus oh what a wanderful child”.

Ecco il programma e le scuole che parteciperanno alla due giorni :

13 dicembre 2023 ore 17.00 – 20.00

- Istituto Comprensivo Sasso - Amalfi

- IC Sant’Alfonso Maria Dè Liguori - Pagani

- IC San Valentino Torio - Piccolo coro

- Piccolo coro Don Milani- IC Sant’Alfonso Maria de Liguori Pagani

- IC Giovanni XXIII Cava De Tirreni

14 Dicembre 2023 ore 17.00 – 20.00

- Piccolo Coro DOREMI Junior Angri

- IC E. De Filippo Sant’Egidio del Monte Albino

- IC Picentia ensemble sax Pontecagnano

- IC Comvass Roccapiemonte

- Beat Band IC San Valentino Torio

- Associazione musicale I Figli del Vesuvio

Ospiti delle due serate ,tra gli altri EMIAN PAGANFOLKMUSICA e Le Zampogne di Daltrocanto

A presentare le serate il giornalista Antonio Di Giovanni