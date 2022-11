“Rassegna teatrale Neo”, pronta la terza edizione al Piccolo Teatro del Giullare

Cinque spettacoli, 5 eventi serali, 5 cene insieme ai protagonisti della kermesse, 5 giornate alla conoscenza di Salerno. Tutto questo è NEO, Rassegna Teatrale ormai giunta alla sua III edizione, organizzata e interamente realizzata dalla Compagnia Teatrale Le Ombre, per la direzione artistica d Gianni D’Amato, attore, regista e insegnante di teatro salernitano. Questa III edizione sarà in scena dal prossimo 19 novembre al 23 aprile 2023 presso Il Piccolo Teatro del Giullare, cuore della città e storia del teatro salernitano. Il bello che non è vecchio. Il nuovo che non è brutto. Come quando guardi da vicino per scorgere proprio quel particolare per toccare il difetto. Il difetto che passa attraverso la strada del bello. Rendendone particolare i tratti del nuovo corso.

NEO, una rassegna unica nel suo genere sia per la scelta di tematiche quotidiane raccontate in una chiave profonda, sia per la formula dell’evento che non si esaurisce con la visione dello spettacolo. "Crediamo fortemente che la cultura, l’arte, il teatro possano e debbano rappresentare non soltanto sé stesse, ma soprattutto alcuni degli argomenti che nel quotidiano viviamo e non valutiamo per quello che sono - queste le parole del direttore artistico Gianni D’Amato che prosegue – Questa III edizione ci permette di guardare dentro alcuni degli argomenti più ostici della nostra attualità, di spulciarli, di viverli attraverso il teatro".

Già l’anno scorso la rassegna aveva scelto di trattare problematiche sociali riscontrando un enorme apprezzamento da parte del pubblico e quest’anno sulla stessa scia porta in scena l’attualità. Ma qual è la “formula magica” di NEO.

Prima di tutto la rassegna ospita spettacoli e personaggi del panorama teatrale e cinematografico italiano, con un occhio alle realtà giovanili, inoltre l’evento è strutturato in

più momenti. Il pubblico viene accolto nel foyer del Piccolo Teatro del Giullare 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per un incontro con i membri del direttivo NEO e con i componenti della compagnia ospitata; quindi il pubblico può conoscere i personaggi che di lì a poco saliranno sul palco. Ma NEO non si limita a questo, infatti dopo la visione dello spettacolo si potrà mangiare una pizza tutti insieme, grazie alla partnership de Il Salotto, nota pizzeria di Pontecagnano, così da confrontarsi con gli attori e il regista della compagnia ospitata e spiare dietro le quinte dello spettacolo e nella vita reale dei performers.

Da non sottovalutare anche il valore turistico della rassegna, in quanto le compagnie ospitate il giorno dopo l’esibizione avranno la possibilità di visitare i luoghi culturali e artistici

della città e di degustare le prelibatezze culinarie tipiche del territorio.

Infine NEO è un punto di riferimento per i giovani della città, il pubblico in sala è rappresentato per un gran numero da ragazzi dai 14 ai 25 anni. La rassegna partirà sabato 19 e domenica 20 Novembre con “ARTE”, per la regia di Gianni D’Amato con la Compagnia Teatrale Le Ombre, che come ogni anno apre la rassegna. ARTE,

una commedia nera che utilizza un banale litigio tra amici scatenato da un futilissimo motivo per raccontare il mutare dell’essere umano all’interno del contesto che lo circonda e

la solitudine che attanaglia ognuno dei protagonisti, 3 anime lacerate. Proseguirà poi il 17 Dicembre con “Un Passato senza veli”, scritto e interpretato da Giulia di

Quilio, l’ambasciatrice italiana nel mondo del Burlesque, presente nel cast del film premio Oscar La grande bellezza. Lo spettacolo con toni leggeri ripercorre la storia di donne

coraggiose, della loro femminilità e del sesso non più come un tabù, ma come qualcosa di vero e quotidiano. Il 4 febbraio sarà la volta dei Teatranti Tra Tanti, una compagnia di

Avezzano con lo spettacolo “Follie d’ufficio”, una commedia molto divertente che racconta le difficoltà relazionali di un ufficio qualunque, quindi un microcosmo specchio del mondo e delle problematiche dei rapporti umani. Precisamente un mese dopo, il 4 Marzo avremo in

scena la prima nazionale di “Salutava sempre”, spettacolo scritto e diretto da Luca Pastore della compagnia romana I Canisciolti. La messinscena è ambientata in uno studio televisivo che sta speculando su un fatto di cronaca nera facendo diventare il protagonista un fenomeno da baraccone, come spesso purtroppo accade nella realtà. A chiudere la rassegna torna la TOY Company, diretta dai giovanissimi Alessandro Amatrudo e Andrea Mauro, il 22 e 23 Aprile con “Fragile”. TOY è un progetto giovanile che NEO ha deciso di sponsorizzare già dallo scorso anno e che con il precedente spettacolo Revolution ha ottenuto un enorme successo e sta girando l’Italia. Quest’anno propongono una riscrittura del Risveglio di primavera di Wedekind che tocca le delicate tematiche adolescenziali de il sesso, la masturbazione, il suicidio, la violenza, il bullismo e altre ancora sottolineando la bestialità dei grandi che non comprendono i ragazzi, i quali allo stesso tempo non

comprendono loro.

Date: 19-20 Novembre, 17 Dicembre, 4 Febbraio, 4 Marzo, 22-23 Aprile

Orario apertura porte: il sabato alle 20.00, la domenica alle 18.00

Orario inizio spettacolo: il sabato alle 20.30, la domenica alle 18.20

Luogo: Piccolo Teatro del Giullare, Via Matteo Incagliati, 2, Salerno

(è possibile parcheggiare gratuitamente in zona)

Costo abbonamento: €50

Costo biglietto: intero €15, ridotto over 60 €12, ridotto studenti €10

Info e prenotazioni: 391 7299482