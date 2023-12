La "Recita di Natale", il musical delle feste a Cava de' Tirreni

“La Recita di Natale” è il nuovo musical dei Saranno Vietresi, realizzato in collaborazione con l’Associazione Asd Balance di Alessia Scermino e Serena D’Amore, anche coreografe dello spettacolo.

Lo spettacolo, scritto, diretto ed interpretato da Guido Mastroianni, racconta la vicenda di Paul Maddins, un celebre regista, che, dopo un sonoro flop artistico in America, ritorna in Inghilterra nella sua città di origine, ritrovandosi, così, a dirigere la sgangherata compagnia parrocchiale locale. Aiutato da Padre Frank e i suoi parrocchiani, Paul affronterà i problemi della sua vita: un matrimonio fallito, una figlia viziata, i tentativi di approccio di una sua attrice e il complicato rapporto con sua mamma. La magia del Natale riuscirà a compiere il miracolo?

Commedia musicale divertente e toccante allo stesso tempo, “La Recita di Natale” è uno spettacolo per tutte le famiglie che vi delizierà con le canzoni più belle della tradizione natalizia.

I Saranno Vietresi e Asd Balance saranno in scena domenica 17 dicembre presso il Teatro “Il Piccolo” di Cava de’ Tirreni (Piazza Vittorio Emanuele III) alle ore 19 per la Rassegna Teatrale organizzata dall’Associazione “Arcoscenico – La Bottega del Teatro” con la direzione artistica di Luigi Sinacori.



Per info e prenotazioni: 333 796 0579