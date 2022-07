Tutto pronto per la Regata dei commercialisti salernitani: partenza da Piazza della Libertà

Prezzo non disponibile

È programmata per domani, sabato 2 luglio, la Regata dei Commercialisti Salernitani organizzata dalla Associazione Marina di Molo Manfredi.

Il percorso

La partenza della regata è prevista per le 12.30 ed il percorso è Piazza Della Libertà - Torre Angellara - Piazza Della Libertà. "Questa prima regata - spiega il presidente dell'Asd Marina, Massimo D'Alessio - apre un nuovo corso per la nostra Associazione, in attesa della definitiva affiliazione FIV. Vi saranno imbarcazioni dei soci di supporto logistico durante lo svolgimento della regata. Alla fine della manifestazione sarà offerto ai partecipanti un buffet di ringraziamento. La diversificazione delle proposte sportive, fermamente voluta da questa presidenza, è il cuore della nostra Associazione Sportiva Dilettantistica Marina".