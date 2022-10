Il Religion Today Film Festival arriva a Camerota: in programma film e dibattiti

Il Religion Today Film Festival sbarca a Camerota. Una delle tappe del Festival, nato nel 1997 come primo festival italiano di cinema spirituale e dialogo interreligioso, si terrà dal 13 al 15 ottobre nella chiesa di San Nicola in collaborazione con don Andrea Sorrentino. Accanto al concorso cinematografico, Religion Today propone spazi di discussione e di scambio, con un "laboratorio di convivenza" tra cineasti e operatori culturali di diverse fedi e nazionalità. Ogni edizione approfondisce un tema dell’anno e include eventi speciali, momenti di approfondimento scientifico e attività per le scuole di ogni ordine e grado.

La 25esima edizione

All'edizione 2022 hanno aderito migliaia di partecipanti, provenienti da tutto il mondo e senza distinzione di etnia culturale e religiosa. La tappa di Camerota, inoltre, vedrà l’istituzione del premio Kamaraton Film Festival: sarà la giuria popolare, presente durante le serate, a votare il documentario, cortometraggio o film a tema migliore. Il via è fissato per il 13 ottobre alle ore 21 con la proiezione del trailer del 25° anniversario del Religion Today Film Festival, a cui seguirà la proiezione del film vincitore alla tappa di Trento del festival. Il 14, dalle 18, la proiezione dei film in concorso e la votazione, mentre alle 21 seguirà un dibattito in musica e la proiezione di un documentario. Il 15 giornata comincerà con la visita guidata a Lentiscosa nell'ambito della giornata Fai d’autunno (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). A seguire la proiezione dei restanti film e la votazione, fino alla conclusione del festival, dalle 21:00, con la premiazione ed il concerto a chiusura.