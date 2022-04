Requiem di fauré: è tutto pronto per la Pasqua dell'Estro Armonico

E' tutto pronto a Corbara. L'11 aprile, alle ore 20, la Pasqua dell'Estro Armonico diventa occasione di incontro con il Coro Polifonico Casella e con l'Ensemble Lirico Italiano nell'esecuzione del Requiem Op. 48 di Gabriel Fauré.

Info utili

Si tratta di un'opera composta sul finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento francese per soli, coro, organo e orchestra. Lontana dalle composizioni romantiche del genere, è la perfetta traduzione del pensiero del compositore e della sua visione della morte, "una lieta liberazione". È trattato, infatti, come un vero e proprio "eterno riposo" dai toni meditativi ed estatici. Prepariamoci a vivere questa Pasqua con una sana e sempre rinnovata Speranza. Aprile sarà un mese ricco di musica e suggestioni con gli appuntamenti pasquali del Coro Estro Armonico in collaborazione con il Coro Polifonico Casella e l'Ensemble Lirico Italiano. Ingresso libero. Per informazioni ed approfondimenti: estroarmonicosa@gmail.com, 3381337368 oppure 3458575149.