"SilvaeFragmenta Vol. 2" a Ottati: Residenza Artistica nel Cuore degli Alburni

Il Comune di Ottati ospiterà la seconda edizione della residenza artistica SilvaeFragmenta Vol. 2, che si terrà dal 15 al 27 luglio. L'evento, cofinanziato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è promosso in collaborazione con il Forum dei Giovani, la Polisportiva di Ottati e UNCEM Campania. SilvaeFragmenta rappresenta l'espansione naturale del percorso iniziato con la prima edizione di Land Art lungo il sentiero CAI verso il Rifugio Varroncelli. La residenza artistica sarà inaugurata ufficialmente il 15 luglio alle ore 16:30 presso l'ex convento dei Domenicani di Ottati, recentemente restaurato. Durante la presentazione, gli artisti saranno introdotti alla comunità e alle autorità da Melania Costantino, organizzatrice dell'evento, e da Alfonso Fraia, autore dei testi e del catalogo di quest'anno. Il tema di questa edizione, "Sentieri per sentire la montagna", invita a esplorare i sentieri dell'arte e della vita, misurando la propria dimensione attraverso le suggestioni offerte dalla montagna. Le opere create durante la residenza saranno esposte in un museo temporaneo a cielo aperto, con installazioni di Land Art che includono sculture, interventi scenografici, performance, sound e video art, digital e phygital art. Tutti gli interventi saranno pensati come site-specific, interagendo strettamente con l'ambiente circostante e riflettendo la storia, l'architettura, la morfologia del paesaggio e la cultura del luogo.

La giuria, composta da Katia Kuo dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, Melania Costantino e Alfonso Fraia dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, ha selezionato artisti come Daniele Cornacchia e Valentina Pietrolà, già partecipanti alla prima edizione, affiancati da nuovi talenti come Lorenzo Dalicandro, Melissa Preci, Davide Barraco, Anna Multone, Luca Leidi e Veronica Scitta.

Il 20 luglio è programmata una passeggiata con aperitivo musicale tra le opere in fase di realizzazione, mentre l'inaugurazione del museo temporaneo avverrà il 27 luglio 2024, includendo varie esibizioni come performance, video arte, proiezioni, sound art e videomapping.

SilvaeFragmenta Vol. 2 mira a promuovere il dialogo tra uomo e natura attraverso la cultura, invitando tutti a partecipare e a riconsiderare il valore di ciò che è sempre stato di fronte ai propri sensi, rivalutando il nostro percorso sul sentiero universale dell’esistenza.