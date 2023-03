A Baronissi ritorna "Identitree - albero delle identità", evento a cura di Retake Salerno. L'appuntamento è per sabato 11 marzo nel Parco della Rinascita.

L'iniziativa

Il via è fissato per le 11 con i laboratori di lean art coaching per pitturare le proprie foglie-abilità (11-13 e 15-17) con Happy Coaching and Counseling e Overline jam Baronissi. Presente anche il gruppo di "Voglio un Mondo pulito" di Baronissi per un clean up.