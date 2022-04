Giornata della terra: adunata di volontari a Salerno, è tutto pronto per il Retake

In occasione della Giornata della Terra, la Fondazione Retake organizza il suo primo evento di portata nazionale: saranno 21 le città che si attiveranno con diverse attività di cura dell’ambiente urbano e naturale, dalla pulizia degli argini dei fiumi, alla cura dei parchi, dalla messa a dimora di piante, dei progetti educativi nelle scuole, all’organizzazione di visite guidate. Madrina dell'evento sarà Margherita Buy, una vera icona del cinema italiano ma soprattutto donna straordinaria, da sempre sensibile ai temi dell'ambiente e del decoro urbano e vicina a Retake.

L'evento a Salerno

Retake Salerno si unisce alle celebrazioni con un invito diretto a tutta la popolazione, quello di prendersi cura del proprio

territorio. La sezione locale ha chiamato a raccolta alcuni gruppi e associazioni locali che si uniranno all’evento capitanato da “Voglio un mondo Pulito”. Hanno già risposto all’invito il Comitato Territoriale “Salerno mia”, la “Rete dei Giovani per Salerno”, “Legambiente Salerno Orizzonti”, l’associazione antiviolenza “Differenza Donna”, l’impresa di comunicazione “Kinetic”. L’invito a partecipare è aperto anche ad altre associazioni e a singoli cittadini volenterosi di attivarsi e prendere parte a questa e tante altre iniziative sul territorio. L’appuntamento è per sabato 30 aprile è fissato alle ore 9, nei giardini di fronte al Centro comunale di via

Ostaglio e di fianco all’ufficio postale (Salerno). Qui, guanti e rastrelli alla mano, ci si adopererà per la pulizia dello spazio verde, la raccolta dei rifiuti abbandonati, la pulizia dei percorsi percorribili a piedi per renderli maggiormente fruibili e la cura delle aiuole dell’area. L'evento sarà l'occasione di lancio della App Retake che consentirà di misurare tutte le attività dell'associazione,

dal numero dei partecipanti, alla quantità di materiale raccolto, al numero di luoghi riqualificati. L'uso della App Retake consentirà di rendere ancora più visibile l'impatto che il movimento ha sul territorio e sulle persone.

La scheda

Retake è un movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana, incoraggiando la diffusione del senso civico e la lotta contro il degrado per la valorizzazione dei beni comuni sul territorio. Retake opera tramite molteplici eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni pubblico-private coinvolgendo, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, tutte le componenti del contesto sociale, nell’ambito della cornice basata sul principio di sussidiarietà orizzontale. Nata oltre 10 anni fa, a Roma, Retake ha iniziato a “conquistare” altre città in Italia e ad oggi è presente in più di 40 città italiane. Fra gli obiettivi dell’associazione vi è quello di diffondere ulteriormente Retake in Italia, promuovendo progetti quali la riqualificazione di parchi e aree giochi, attività contro l’abbandono dei rifiuti, la cancellazione di scritte

vandaliche, la realizzazione di murales, l’urbanismo tattico, la piantumazione. Siamo alla ricerca di cittadini attivi che abbiano voglia di rimboccarsi le maniche per la propria città e questa è una grande occasione per partecipare e venire a conoscerci. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che vorranno portare un messaggio di educazione verso la cura dell’ambiente e verso il senso civico. Appuntamento per sabato 30 aprile dalle ore 9 alle 13, a Salerno. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.