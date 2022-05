Retake Salerno: riqualificazione di via Fusandola e raduno al Giardino della Minerva

Il terzo evento di Retake Salerno si unisce al progetto che ha visto la predisposizione di un'arnia e l'arrivo delle api al Giardino della Minerva. Sarà anche riqualificato il bellissimo percorso di via Fusandola, nel cuore del centro storico, utilizzato di frequente dai turisti per visitare l'orto botanico. Il percorso sarà connotato di caratteri che richiamano il Giardino e le api, in onore della Giornata Mondiale delle Api che ricorre il 20 maggio.

Il programma

Ogni cittadino è invitato a partecipare all’appuntamento di sabato 21 maggio alle 9.30 con i ragazzi di Voglio un mondo pulito per pulire via Fusandola dai rifiuti e dalle scritte. Lunedì 23 maggio alle 18.00, invece, al Giardino della Minerva, ci sarà un momento dedicato a coloro che hanno donato per l'acquisto dell'arnia e coloro che stanno donando per l'evento di Retake "Festa delle Api!" sulla piattaforma di crowdfunding, per conoscere la nuova famiglia di api che abita il Giardino e l'apicoltore che la cura e prendere una tisana sul terrazzo del Giardino, che il lunedì è chiuso al pubblico. Come le precedenti iniziative di Retake Salerno, anche la prossima è svolta con il protagonismo attivo, da un lato, di Ciccio Ronca e Voglio un mondo pulito, realtà ormai dominante a Salerno nell'ambito del volontariato ambientale, e dall'altro di Stefano Santoro, in arte McNenya, un artista di strada locale che ha già dato tanto alla città e che interverrà per eliminare le scritte che imbrattano i muri lungo il percorso, abbinandole, magari, a un tocco d'arte qua e là. Resta una costante lo stretto abbinamento tra gli interventi di Retake Salerno e l’arte, che stavolta, come per Fuorni, vedrà anche il contributo di Anna Lilla. Lei e Stefano ci hanno donato delle targhe artistiche che verranno posizionate lungo il percorso. Infine, con il Giardino della Minerva si provvederà all’allestimento, nei prossimi giorni, di un “angolo verde”. L’organizzazione degli eventi Retake è gestita da Sara Petrone con il supporto di Dario Renda.