Salerno Musei aderisce all'International Museum Day: il programma

La rete Salerno Musei aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD). L'obiettivo è aprirsi a nuove collaborazioni e contaminazioni di linguaggi ed esperienze, consapevoli del ruolo sociale che hanno nel promuovere la sostenibilità ecologica e del benessere che deriva dal frequentare i luoghi della bellezza, della storia e dell’arte.

Il programma

Nel corso dell’intera giornata del 18 maggio presso molti musei della rete sarà possibile assistere a performance creative di danza e musica e poesie, partecipare a lezioni di yoga, insieme agli studenti dei licei salernitani parlare di sviluppo sostenibile e presentare i loro elaborati, visitare estemporanee di pittura di arti figurative, mostre di mosaici realizzati con materiali di scarto industriale e mostre di ceramica frutto di laboratori inclusivi.

Museo diocesano

Per celebrare questa giornata, presso il museo diocesano di Salerno, avrà luogo la performance dal titolo “Il trionfo del colore: dall’exultet all’impressionismo”, in cui Gli alunni dell’IIS Genovesi Da Vinci danzeranno rendendo omaggio alle forme e ai colori presenti nelle opere d'arte. Per accompagnare i visitatori nell'esperienza, verranno recitati dei brevi brani e saranno presenti anche dei saggi grafici dedicati alle opere esposte nel museo. La giornata sarà aperta delle note degli allievi dell'Istituto Comprensivo “Medaglie D'Oro” di Salerno, che suoneranno l'Inno alla gioia di Ludwig Van Beethoven.