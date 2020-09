La Ribalta, cominciano gli open days: spettacoli gratuiti e laboratori

"Ritorniamo a teatro!". E' questo lo slogan con il quale La Ribalta di Salerno rilancia la stagione sul palcoscenico, nel rispetto delle norme anti Covid. Dal 26 settembre, spettacoli gratuiti per bambini e famiglie. Si replica il 3 ottobre, ogni 30 minuti, dalle ore 16 alle ore 20. E' necessario prenotarsi al numero telefonico 3292167636. Il 26 settembre, in scena "Olaf racconta: il dono di Elsa". Il 3 ottobre, spazio a "Belle e la vera storia di una bestia".

I dettagli

In occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anno di attività dell'associazione, il calendario prosegue (obbligatoria la prenotazione) con lezioni aperte di giocodanza, lunedì 28 settenbre alle ore 17 oppure alle ore 18. Martedì 29 ci sarà ludoteatro alle 17:30 oppure alle 18.30. Laboratorio per bambini mercoledì 30 settembre alle 18:30. Corso di teatro per adulti il 30 settembre alle ore 21.