"Pellezzano street lab": cresce l'attesa per la presenza di Riccardo Scamarcio

C'è grande attesa a Pellezzano per la presenza di Riccardo Scamarcio, ospite e testimonial del progetto "Pellezzano street art lab”. Il progetto verrà presentato giovedì 25 novembre presso il teatro “Charlot” di Capezzano.

I fondi

Dal finanziamento Regionale erogato in favore dell’iniziativa intitolata “Giovani in Comune” nasce “Pellezzano street art Lab”, un progetto che tende a valorizzare oltre che a riqualificare aree urbane con l'arte dei graffiti. “Pellezzano street art Lab” è anche incubatore di idee, formazione, fotografia spettacoli ed eventi. Il progetto, in partenariato con l'associazione Moby Dick ETS di Francesco Piemonte, è stato seguito e curato nell'ambito delle politiche giovanili dal Consigliere delegato Marco Rago in sinergia con il Forum dei Giovani di Pellezzano e Giovedì 25 Novembre, alle ore 19.00, presso il teatro Charlot alla frazione Capezzano verrà presentato con la straordinaria partecipazione di un ospite d'eccezione: il noto attore Riccardo Scamarcio. “Il nostro territorio sta mostrando una crescita costante – ha dichiarato il Sindaco, dott. Francesco Morra – soprattutto dal punto di vista culturale. Con la riapertura dei cinema, dei teatri e dei luoghi di aggregazione, sempre nel massimo rispetto delle normative di contrasto all’emergenza sanitaria, Pellezzano, in collaborazione con DLiveMedia e il Ditas dell’Università degli Studi di Salerno, già a partire dalla scorsa estate, ha ospitato illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo per incentivare e rimettere in moto un settore che ha subito dure ripercussioni a causa delle chiusure imposte per cause di forza maggiore. Giovedì 25 novembre, dopo Michele Placido, abbiamo l’onore di ospitare sul palco del teatro “Charlot” di Capezzano un altro grande artista del cinema italiano: Riccardo Scamarcio, il quale farà da testimonial di questo progetto curato e seguito dal Consigliere delegato Marco Rago. Un momento imperdibile, che vedrà coinvolti soprattutto i nostri giovani e l’intera cittadinanza”. L’appuntamento di giovedì prossimo si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. L’ingresso al teatro è libero con obbligo di green pass. Tra gli altri partner dell’iniziativa figurano: “Viverelle”, “Overline” e “In Conference – eventi e comunicazione integrata”.