Ultima domenica del mese, "Ridiamo vita al castello": è tutto pronto a Nocera Inferiore

Quando Dal 24/04/2022 al 24/04/2022 Orario non disponibile

Ritorna a Nocera Inferiore l'evento "Ridiamo vita al castello", il progetto che prevede la riapertura straordinaria del complesso Castello del Parco-Palazzo Fienga, l’ultima domenica di ogni mese da gennaio a dicembre, con visite guidate gratuite a cura dei volontari dell’Associazione, formati ad hoc per questa attività

Ad aprile, l'appuntamento è fissatro il 24 aprile. La prenotazione è obbligatoria e si effettua, inviando un messaggio sui principali canali social Facebook ed Instagram, digitando: Ridiamo vita al Castello. Necessario è il Green Pass rafforzato per poter partecipare, si consiglia vivamente di indossare la mascherina. Ogni visita guidata dura al massimo 50 min, la mattina ci sono tre turni: 10:00-11:00 e 12:00, mentre il pomeriggio due 16:00 e 17:00.



“Visitiamo il Castello” è un progetto che dal 2015 l’associazione “Ridiamo vita al Castello” presenta al Comune di Nocera Inferiore. Il progetto si sviluppa su base annuale e prevede l’apertura straordinaria del complesso Castello del Parco-Palazzo Fienga, l’ultima domenica di ogni mese da Gennaio a Dicembre, con visite guidate gratuite a cura dei volontari dell’Associazione, formati ad hoc per questa attività. I volontari accoglieranno i visitatori all’interno della meravigliosa cornice, che rappresenta il maniero nocerino, incastonato all’interno di un sistema paesaggistico e naturalistico altrettanto rilevante, quale la Collina del Parco. Scoprirete la storia millenaria di un luogo amato da tutti i regnanti, abitato dai papi e conosciuto da famosi letterati italiani. Sarà un viaggio a metà strada tra la storia, fino ai giorni nostri, e la leggenda che aleggia tra le vestigia dell’avamposto medievale e i fasti perduti del palazzo nobiliare ottocentesco. “Senza conoscenza non c’è tutela”- è questo il motto dell’Associazione, impegnata da ben otto anni sul territorio. Difatti durante queste aperture straordinarie, i visitatori potranno ammirare anche gli affreschi dell’ undicesimo secolo, da poco restaurati grazie al progetto ideato e promosso da “Ridiamo vita al Castello” e gli esperti della “YoCoCu” associazione di restauratori con sede a Roma che opera in tutto il mondo.