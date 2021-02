Rione Fornelle, immagini e curiosità: gioco-tour a Salerno

Immagini, racconti, gioco-tour, tanta curiosità: bambini espoloratori, in viaggio nel rione Fornelle, a Salerno. Les AnnAles ritornano con un tour tutto colorato e pieno di poesia. Indovinelli, giochi, versi poetici e bellissimi murales scandiranno questo nuovo percorso guidato, nel cuore del centro storico.

Info utili



Una visita guidata pensata per i più piccoli (età consigliata 6-11 anni). L'appuntamento è per sabato 20 febbraio alle ore 16. La prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 3207036427. Il costo della visita guidata è 10 euro a persona. Per confermare la partecipazione è richiesto il versamento anticipato del contributo guida a mezzo accredito su postepay. Il luogo di ritrovo è la Villa Comunale di Salerno, alle ore 15:50. I posti sono limitati: solo 15 partecipanti. In caso di avverse condizioni meteo, il tour verrà rimandato a data da destinarsi. La quota sarà rimborsata solo in caso di annullamento per maltempo.