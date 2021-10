Ripartono i laboratori per ragazzi al teatro Mascheranova di Pontecagnano

Al teatro Mascheranova tornano, tutti i giovedì, i laboratori teatrali dedicati a bambini e ragazzi da 6 anni in su.

Il progetto, organizzato dal Teatro Mascheranova con l'associazione Forøscenica, è ripartito giovedì 21 ottobre.

Per iscriversi o avere informazioni sul prossimo incontro di prova gratuito è possibile inviare una mail a info@mascheranova.it o chiamare i numeri 328 797 3240 - 340 835 4657.

L'esperienza dei laboratori si concluderà con un momento collettivo di condivisione, sempre secondo lo stile del Teatro Mascheranova, che vede gioco e impegno, competenza e divertimento, mescolarsi nella creazione di un gruppo solido e senza protagonismi, in cui i desideri e i bisogni di tutti vengono stimolati.

Il progetto è rinato per dare ai ragazzi uno spazio creativo dove imparare e stare insieme, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid: la pandemia ha infatti colpito duramente i più giovani e i momenti di incontro "in scena" sono un modo per rientrare alla normalità.





La voglia di ricominciare è tanta e proprio per questo ottobre segnerà l’inizio di un nuovo lavoro annuale che, nelle intenzioni di tutti, sarà ancora più ambizioso e vedrà al suo centro il potere teatro.

