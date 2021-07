Arte e leggenda: ripartono le visite al castello del parco Fienga

I volontari illustreranno gratuitamente la storia del castello attraverso visite guidate, volte alla libera fruizione di un bene comune che è un simbolo storico cittadino e dell’intero Agro Nocerino-Sarnese, con lo scopo di farne apprendere ogni aspetto, perdendosi in un viaggio a ritroso nei secoli che furono tra storia arte e leggenda

Sabato 10 e domenica 11 luglio, dalle ore 18 alle 21, presso il Castello del Parco di Nocera Inferiore, l’associazione “Ridiamo vita al Castello”, presente sul territorio nocerino da sette anni e dedita alla tutela e alla valorizzazione del maniero nocerino, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore, offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire questo luogo suggestivo.

I volontari illustreranno gratuitamente la storia del castello attraverso visite guidate, volte alla libera fruizione di un bene comune che è un simbolo storico cittadino e dell’intero Agro Nocerino-Sarnese, con lo scopo di farne apprendere ogni aspetto, perdendosi in un viaggio a ritroso nei secoli che furono tra storia, arte e leggenda. Allo scopo di tutelare la salute di tutti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 le presenze saranno contingentate e la prenotazione tramite la pagina Facebook dell'Associazione sarà obbligatoria per poter prendere parte all'iniziativa. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza individuali.