Festa della donna: al Riva In c'è Vanessa Caputo live show

Al Riva In, ristorante di via Mar Ionio, a Pontecagnano Faiano, l'appuntamento è fissato alle ore 21.30 dell'8 marzo. La festa della donna sarà allietata dalla musica e dalla voce di Vanessa Caputo.

Allegria special guest

Il divertimento è l'ospite più atteso. Per festeggiare la festa della donna, sarà possibile godere di buon cibo in compagnia di care amiche, sorelle, figlie e, perché no, anche della mamma. Informazioni e prenotazioni ai numeri telefonici 089302033, 3298372697, 3456920810.