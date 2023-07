Ritorna la Rocca delle Arti: il programma dal 24 al 26 agosto

Dopo due anni di stop a causa del covid, quest’anno a Roccagloriosa ritorna La Rocca delle Arti Il. Giunta all’XI edizione, la manifestazione ritorna in quella che è la sua veste classica, una mostra a cielo aperto tra i caratteristici vicoletti del centro storico in cui vanno in scena arte, artigianato, mestieri, tradizioni, gastronomia, artisti di strada e musica popolare. Palcoscenico della manifestazione sarà come sempre Roccagloriosa, con le sue bellezze storiche, artistiche culturali, i suoi usi e le sue tradizioni. Come sempre durante la manifestazione i due musei archeologici, il Museo “Antonella Fiammenghi” invia Borgo Sant’Antonio e l’Antiquarium in Piazza del Popolo, in ogni serata sono in programma due visite guidate dei musei a cura del Presidente dell'Associazione e archeologa Annamaria Tripari, inoltre, per agevolare gli ospiti, sarà attivo anche il servizio navetta.

Il programma

Cresce l'attesa, quindi, a Roccagloriosa, per il 24, 25 e 26 agosto, a partire dalle ore 20.30, come spiega il presidente dell’Associazione Rocca delle Arti Annamaria Tripari: “È il mio primo anno come presidente di un'Associazione nata nel 2018 e che viene fuori da 3 anni di fermo forzato a causa del covid, è per me un onore, visti i numeri che la manifestazione è riuscita a raggiungere nel corso degli anni, ma allo stesso tempo spesso vedo questo ruolo come un onere, vista la mia giovane età e la mia poca esperienza, ma sono fortunata perché ho accanto a me nel direttivo e nell'associazione persone che mi supportano, persone che non esitano a sporcarsi le mani, persone che, come me, dedicano il proprio tempo libero alla propria terra e delle quali mi fido ciecamente, condizioni indispensabili per poter credere e sperare nella continua crescita e della manifestazione e dell'associazione. Il 24-25-26 agosto si svolgerà l'XI edizione di RDA- continua il Presidente dell’Associazione- Il tema scelto è Radici, un termine semplice, una parola chiave, che è pregna di significato. le radici sono la linfa vitale di un albero e credo lo siano anche per ognuno di noi, membri di quest'associazione e non. Attaccamento alle radici lo dimostreranno in quest'edizione gli artisti di accademia del Cilento; I pittori che esporranno quadri il cui soggetto è la nostra terra; I fotografi con tematiche a noi tanto care, quali Il Sabato Santo; l'orafa che si ispira ormai da qualche anno ai famosi Ori di Roccagloriosa; I produttori vinicoli che dopo esperienze in varie regioni d’Italia scelgono di ritornare nel nostro Cilento e di vivere le loro giornate tra i loro vigneti; il giovane che ha ereditato da i nostri nonni l'arte del vimini, questo il comune denominatore di ogni singola presenza alla nostra e vostra Rocca delle Arti”. Radici è stato ed è il filo conduttore di tutti gli eventi promossi quest'anno dall'Associazione, dalla proiezione del docufilm "Il sentiero dei lupi" alla giornata di Arkeotrekking promossa in collaborazione con GolfoTrek, alla presentazione del libro fotografico in collaborazione con ed. Dell'ippogrifo, al simposio sulla pietra di Roccagloriosa in programma per il prossimo mese di ottobre.