Cibo, musica e divertimento: a Roccadaspide festa grande per il Carnevale

Tre giorni di festa a Roccadaspide per il Carnevale. L'appuntamento è per sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 febbraio.

Il programma

Si parte sabato 18 alle ore 20 con l'apertura del percorso enogastronomico, la festa in maschera, musica live e dj set. Domenica 19, dalle 11 alle 17, sfilata dei carri allegorici (alle 12 l'apertura degli stand enogastronomici). A chiuedere la tre giorni, lunedì 20 Lunedì, invece, a partire dalle ore 10.30 i carri allegorici sfileranno per le frazioni di Roccadaspide passando per Tempalta, Fonte, Serra, Massano, Carretiello, Doglie e Terzerie mentre in Piazza XX Settembre si terrà una festa per bambini denominata “Missione Carnevale” in cui, dalle ore 10, si alterneranno animatori in maschera, spettacoli con le bolle di sapone, spettacoli di danza a cura della Scuola di Danza Giselle e della palestra Fortress Gym.