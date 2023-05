Rocco Papaleo presenta "Scordato" al cinema Fatima

Grande appuntamento al cinema Fatima di Salerno con Rocco Papaleo. L'attore e regista lucano parteciperà alla proiezione del suo ultimo film, "Scordato", insieme a Simone Corbisiero.

Il film

Girato in Basilicata tra Lauria e Maratea, dopo una breve sosta a Salerno, Scordato segna il ritorno di Rocco Papaleo dietro la macchina da presa dopo Basilicata Coast to Coast. Protagonista della pellicola la cantante Giorgia, alla sua prima prova da attrice. Il film racconta la vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.