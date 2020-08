“#MoroSummerTour2020”, il sassofonista Rosario Giuliani fa tappa a Cava de Tirreni

Punto di riferimento del panorama jazz italiano e non solo, Rosario Giuliani fa tappa dal vivo con il suo tour venerdì 4 settembre alle ore 21.00 sul palcoscenico all’aperto, nell’incantevole Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa), ospite della rassegna #MoroSummerTour2020.Il sassofonista Rosario Giuliani sul palco, accompagnato da altri maestri assoluti nei loro strumenti, il bassista Dario Deidda, il batterista Roberto Gatto e dal pianista Julián Oliver Mazzariello, renderà omaggio all’amore, un sentimento tra i piu’ complessi ed indecifrabili, alle infinite sfumature di questo sentimento così sfuggente, partendo dal suo ultimo album “Love In Translation”.

Giuliani propone un repertorio forte nei sentimenti, ma mai "sentimentale", il cui filo conduttore è l’amore. Fra standard famosi, come “Duke Ellington’s Sound of Love” di Charles Mingus, “Love Letters” di Victor Young e Edward Heyman e persino una “Can’t Help Falling in Love” che fu nel repertorio di Elvis Presley, brillano anche brani originali, con due sentiti omaggi a altrettanti grandi musicisti, entrambi trombettisti, che purtroppo non sono più fra noi, “Raise Heaven”, scritto dal vibrafonista americano Joe Locke in ricordo di Roy Hargrove, e “Tamburo”, dedicato dal sassofonista di Terracina a Marco Tamburini.Ormai punto di riferimento del panorama jazz italiano e non solo, Giuliani ha un palmarès costellato di autorevoli riconoscimenti. La sua carriera artistica vanta esperienze numerose, eterogenee ma sempre di elevato spessore. Diretto da maestri di fama internazionale come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Armando Trovajoli, Gianni Ferrio, Nicola Piovani, Ritz Ortolani, ha partecipato a numerose incisioni per colonne sonore cinematografiche. Inoltre ha fatto parte dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Posti numerati, ingressi responsabili, la prevendita dei biglietti è attiva su www.postoriservato.it oppure direttamente presso il Moro, mentre dalle ore 19.00 , prima dello spettacolo, sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al botteghino in loco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due i luoghi d’incontro dei concerti d’estate, palcoscenici d’eccezione all’aperto, che daranno spazio quest’estate alla rassegna #MoroSummerTour2020 organizzata dal Jazz Club Il Moro con la direzione artistica di Gaetano Lambiase: il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa) e l’Arena del Mare di Salerno.