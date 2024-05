Roscigno, taglio del nastro per la Galleria “Arte nella natura”

Bollono in pentola tante novità in vista dell'estate, nella suggestiva Roscigno Vecchia. Dal 1° giugno prenderà il via, per proseguire fino al 31 agosto, la Galleria “Arte nella natura”, che rientra nelle attività disciplinate dal Comune di Roscigno attraverso un protocollo d’intesa con l’associazione Terra Cilento, presieduta da Domenico Cavallo.

I dettagli

Si spazierà dall’archeologia sperimentale alle tradizioni popolari e colte sopravvissute sin dalla preistoria, espresse nell’arte della natura e con le tecnologie più avanzate. All'orizzonte, una galleria multietnica internazionale con artisti provenienti da Italia, Germania, Olanda, USA, Marocco, Tunisia, Camerun, Afghanistan, India, Giappone e West Papua. In programma esposizioni, laboratori didattici, dimostrazioni e concerti a cura di Walter Maioli, Carmine Di Biasi, Archeo Cilento e Terra Cilento. Inoltre quadri, disegni, dipinti, ricami, intrecci, sculture ed alimenti con Sonja Kalmanfi – Germania / Michela Machiavelli - Italia - USA/ Pit Piccinelli - Italia Nathalie Van Ravenstein – Olanda / Vincenzo Aulitto – Italia / Egidio Forasassi - Italia Elena Eva Maioli – Italia / Carmine Di Biasi – Italia / Donato Stabile – Italia / Bona Tolotti - Italia Giuseppina Corcillo – Italia / Francesco Lupi Barale – Italia / Julian Nunaki – West Papua. E infine un laboratorio di Arte Terapia che rientra nel Progetto SAI tra Comune di Roscigno e Cooperativa Sociale Tertium Millennium con Rachid Abousaid , Fatima Zahra Abousaid e Zakaria Abousaid dal Marocco; Houli Rakia dalla Tunisia e Siewew Dimitri dal Camerun. Borse e bracciali verranno realizzati dalle donne afghane.