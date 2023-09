Giornate Europee del Patrimonio, incontro dedicato alla "Rotonda" di Fratte

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per sabato 23 settembre, alle ore 11.00, in via dei Greci presso la Rotonda Neoclassica di Fratte, a Salerno, ha organizzato un incontro dal titolo: Proposte per la tutela e valorizzazione della “Rotonda”. L'incontro rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio, che si terranno sabato e domenica 23 e 24 settembre e che prevedono visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali, incontri, nei musei e nei luoghi della cultura.

Gli interventi

Durante l'evento sono previsti i seguenti interventi:



Don Marco RAIMONDI

Parroco di SS. Felice e Giovanni in Pastorano

Mariagrazia BARONE

Funzionario Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino

Michele FAIELLA

Funzionario Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino

Guglielmo AVALLONE

Vicepresidente GTG Comitato Provinciale Salerno

Rosalba DE FEO

Architetto – già Funzionario della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino