Rue des mille incanta Salerno con il pop-up store total pink

Dopo il grande successo del pop-up store milanese Rue des Mille torna con un temporary shop monomarca, questa volta nel cuore cittadino di Salerno e in collaborazione con la gioielleria Ferrara. Da settembre a marzo Corso Vittorio Emanuele 231 ospita il mondo iperfemminile e ultra scintillante del brand toscano di gioielli prêt-à-porter. Look total pink, accenti scenografici fatti di neon e pampas, zone quotes con messaggi che spiccano alle pareti, angoli “instagrammabili”, ideali per scattare selfie e condividere stories sul social network più amato dalle fashioniste. Il pop up store Rue des Mille di Salerno è stato progettato dagli architetti ed esperte in progettazione retail, Graziana Calabrese e Carolina Toto, secondo un format in perfetta sintonia con lo spirito del brand. Una cornice curata nei minimi dettagli che parla la lingua millennial dei social e che rispecchia i trend più in voga al momento. Aperto da poco più di un mese, il pop-up store ha già ospitato Rue des Mille lovers e influencer come Alessanda De Angelis con il fidanzato Emanuele D’Avanzo. Sono attese altre web celebrities locali ma anche eventi e attività, compatibilmente con le regole anti-Covid. Protagoniste assolute del pop e pink store di Corso Vittorio Emanuele sono le collezioni Rue des Mille, tanto quelle storiche e più amate come I Sogni Son Desideri e Stardust, quanto le ultime novità: la texture zebrata di Jungle Tribe Urban Edition; i dolcissimi pet jewels di Taro&Friends; i nuovi soggetti di Stardust Tales, i ciondoli togli e metti di ClipIt, le catene e i piercing della nuovissima Rebelle. Il pop-up store Rue des Mille di Salerno è aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30, tranne la domenica, che chiude alle 19:00.

