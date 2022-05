Correre per beneficenza: la Run4Hope 2022 attraverserà anche Salerno e provincia

Sta per cominciare la seconda edizione della Run4Hope che è il primo grande Giro podistico d'Italia, organizzato su staffette regionali, a esclusivo scopo benefico. Attraverserà anche Salerno e la sua provincia. Nell’edizione 2021 ha corso al fianco di AIRC per la cura dei tumori infantili.

L'edizione 2022

Tra il 21 e il 29 maggio, saranno invitati i podisti italiani a correre a sostegno dell’ AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. In Campania la staffetta Run4Hope ha Piazza del Plebiscito a Napoli come teatro privilegiato per partenza e arrivo. La partenza del 21 maggio avverrà nel contesto della Race for the cure, promossa dalla onlus Komen, grazie alla disponibilità dei promotori. Le varie tappe collegano Napoli, Caserta, Nola, Terzigno, Avellino, Salerno, Agropoli, Battipaglia, Nocera, Angri, Castellammare di Stabia, Sorrento e Pompei per far risaltare le straordinarie bellezze campane. Salerno e Provincia saranno coinvolte tra il 23 e il 26 maggio. A Salerno l’arrivo e la partenza saranno fissati a piazza della Concordia. Anche quest’anno l’Esercito Italiano ha concesso il patrocinio alla staffetta di beneficenza e sarà presente con dei propri “info point” nelle varie città di partenza e arrivo.