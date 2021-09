"Muevelo la fiesta que te mueve": è tutto pronto al Maremò Beach club di Salerno

Prezzo non disponibile

Sabato 2 ottobre, al Maremò Beach Club di Salerno, sarà di scena "Muevelo La Fiesta Que Te Mueve", l'evento più ricercato e seguito del momento. La diretta radiofonica è garantita da Radio Ibiza.

Per info e prenotazioni: 3450926046. Maremò Beach Club di Salerno si trova in via Salvador Allende.

