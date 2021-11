Sabato 20 novembre "cena spettacolo" con il live di Enzo Marino e la sua band al "Le Gopi" di Cava de' Tirreni

Sabato 20 Novembre "CONTINUA" in prima classe e in grande stile il Sabato Notte del LE GOPI di Cava dei Tirreni.A partire dalle ore 22:00,nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà la Splendida Cena-Spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del Le Gopi. Ad accompagnare la nostra Cena-Spettacolo questo sabato ci sarà il bellissimo e coinvolgente Live-Show di Enzo Marino e la sua band.



Possibilità di scegliere tra tavoli cena, drinkeria e champagneria.



Ingresso Selezionato, La prenotazione è obbligatoria e la disponibilità dei posti è limitata per le attuali disposizioni di legge per il contrasto del Covid19... GREEN PASS OBBLIGATORIO



Vista la forte richiesta e i posti limitati, si invita a prenotare in anticipo.



X Info e Prenotazioni : 3450926046



LE GOPI : Via Armando Renato Di Mauro 7 , Cava dei Tirreni (SA)