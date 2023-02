Sensibilizzazione ambientale, a Matierno arriva "Sabato grasso carnival"

Matierno e la cooperativa sociale Galahad si preparano ad accogliere Retake Salerno e Voglio un Mondo Pulito per promuovere una giornata di sensibilizzazione ambientale nel quartiere, dove è operativo il Centro per la Legalità fondato e gestito dagli stessi volontari di Galahad. L'incontro tra le associazioni si terrà sabato 25 febbraio a partire dalle ore 9 presso l'oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes che, in sinergia con il Centro per la Legalità, porta avanti azioni educative e solidali nel quartiere collinare cittadino.

Il progetto

Obiettivo della manifestazione "Sabato carnival grasso" è di riqualificare una delle aree di Matierno che versa nel degrado e promuovere un modo più sano e rispettoso degli altri per vivere e festeggiare insieme il Carnevale, generalmente visto come semplice momento di sfogo a sfondo vandalico. Gli utenti del Centro per la Legalità (minori del quartiere e giovani stranieri) e i piccoli che frequentano la parrocchia ripuliranno la zona, fornendo un prezioso esempio di cittadinanza attiva per la comunità tutta. Ma non è tutto: in programma c'è anche un momento ludico per i più piccoli che saranno affidati alle mani esperte di una truccatrice di Retake o potranno sfidarsi alle "Olimpiadi Retake" rafforzando la loro sensibilità ambientale. In conclusion, insieme a un giovane apicoltore locale, Gianluca Mucciolo, Retake consegnerà una casetta degli impollinatori personalizzata dall’artista salernitana Annalisa Spatola, alla Parrocchia come segno di amicizia e comunione d'intenti con gli abitanti del quartiere. In questa occasione, verranno donati alla Parrocchia, per i ragazzi del quartiere, anche un canestro e dei faretti solari a led, sponsorizzati dalla Fater.

Il programma

ore 09:00 - Accoglienza e incontro tra le associazioni

ore 09:30 - Inizio pulizia nelle aree di Matierno individuate e trucco e Olimpiadi Retake per i più piccoli

ore 10:30 - Riunione Operativa tra le associazioni per la pianificazione di progetti comuni

ore 11:30 - Consegna casetta impollinatori, faretti a led solare e canestro e Saluti finali