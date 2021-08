Un tour tra sapori e tradizioni dei tre comuni che hanno stretto una forte collaborazione per il benessere e l’economia del territorio

Dal miracolo di San Rocco alle eccellenze locali, al via “Sacro & Sagre” la rassegna, cofinanziata dalla Regione Campania – Poc Campania 2014 - 2020, che coinvolge tre comuni: Siano, Cesinali e Roccapiemonte. Un tour tra sapori e tradizioni dei tre comuni che hanno stretto una forte collaborazione per il benessere e l’economia del territorio.

I dettagli

Dopo il debutto di stasera, 18 agosto a Siano, alle ore 21 in piazza Aldo Moro con il Family Show “Alice a Siano, il Paese delle Meraviglie” spazio allo spettacolo rievocativo “Il Miracolo di San Rocco” che si terrà anche il 20 agosto (ore 21), in piazza San Rocco a Cesinali. Il 21 agosto a Siano ci sarà Federico Salvatore con il suo “Acustic Live”; il 21 a Cesinali invece, la Parata d’Estate con gli artisti di strada; spazio ai sapori di Cesinali il 22 agosto. Tre serate a Roccapiemonte: il 27 agosto (ore 21), l’oratorio Monsignor Pompeo La Braca ospiterà lo spettacolo teatrale “Ricomichiamo” con Ciro Villano e Gaetano Stella; il 28 agosto il concerto di musica popolare con l’associazione “Cuore Mente Forza” di Tina Bove e si chiude il 29 agosto in piazza Zanardelli con lo spettacolo di Fuochi Pirotecnici. Quasi tutte le serate vedranno protagonisti i sapori e prodotti tipici dei tre comuni coinvolti. Tutti gli spettacoli, nel rispetto della normativa anti Covid, sono ad ingresso gratuito.