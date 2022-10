Sua eccellenza la castagna delizia tutti i buongustai: le sagre e le feste dedicate allo squisito frutto

Ottobre è per eccellenza il mese di sua maestà la castagna: tante le occasioni per degustarla in provincia di Salerno. Per iniziare, fino a domani, a Salento, c'è la "Festa della Castagna", dove è possibile assaggiare ottime pietanze a base di castagna, la tipica pizza Cilentana ed altre eccellenze gastronomiche del territorio. Fino al 16 ottobre e poi il 22 e il 23 ottobre, festa della castagna a Scala e anche a Sicignano degli Alburni, dove la sagra festeggia il cinquantennale.

Gli altri appuntamenti

Inoltre, dopo due anni di stop forzati, torna l'immancabile appuntamento con la sagra della castagna di San Cipriano Picentino, giunta alla sua 43° edizione: l'appuntamento è dal 28 al 31 ottobre. Dal 30 ottobre al 1 novembre, si degusta la castagna pure a Roccadaspide e, infine, il 29 ottobre, a partire dalle 19, in piazza "Teodoro Gaza" di S. Giovanni a Piro, l'associazione "Ad Arte", con il patrocinio del comune organizza "Sapori d'autunno", tra suoni, arte e castagne. Insomma, non resta che l'imbarazzo della scelta per concedersi coccole al palato al gusto dello squisito frutto.