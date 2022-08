Speciale week-end: tutte le sagre a Salerno e provincia

Tutti a leccarsi i baffi, a Salerno e dintorni, in questo week-end, dove numerose sono le sagre in programma per la gioia dei buongustai. Per iniziare, degna di nota, la sagra dei Profumi e Sapori Antichi Braciglianesi dal 18 al 21 agosto, presso Palazzo De Simone: da assaggiare, anche specialità tipiche come il mallone, il mascuotto, il sugo di capra, oltre che tanti salumi. Intanto, dal 18 al 21 agosto, nel borgo di Sant’Egidio del Monte Albino, Birrainborgo, tra birre artigianali e piatti tipici locali, tra i vicoli e le stradine del suggestivo centro del comune salernitano.