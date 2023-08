Torna venerdì 18 e sabato 19 agosto la tradizionale festa del pesce azzurro ad Atrani. Quest'anno l'evento, che da sempre mette assieme tradizione, musica e buon cibo, regalerà un sapore diverso a quanti, turisti e residenti, vorranno percorrere un suggestivo e originale percorso dei sensi. Un itinerario nei sapori ma anche nelle sfumature più intense del viscerale rapporto del borgo con l’elemento che lo caratterizza. Ma anche un viaggio in quei saperi intuitivi dell’anima, cresciuti a salsedine e orizzonti, che rendono vivo ogni legame tra tradizioni e futuro dei luoghi.

Il programma

L’appuntamento è, per entrambe le serate, a partire dalle ore 20.30 con il percorso gastronomico nel gusto, nei suoni e nei colori del borgo. Presso gli stand allestiti sotto gli archi del Viale delle Metamorfosi si potranno assaggiare pietanze a base di pesce azzurro, nel solco della tradizione culinaria locale. Ad accompagnare gli ospiti in questa suggestiva esperienza sensoriale a 360° ci sarà, nella serata del 18 agosto, la coinvolgente musica de I Discede, che si esibiranno a partire dalle ore 20.30 a Largo Alagno. Dalle ore 21.30 ci penserà Ciccio Merolla, nella straordinaria terrazza sul mare dello Scoglio a Pizzo, ad infiammare la platea con il sound mediterraneo delle sue percussioni. La serata conclusiva del 19 agosto vedrà, invece, l’esibizione di Nuccia Paolillo dalle ore 20.30 a Largo Alagno e dalle 21.30 quella di Alessandro D’Auria, con Ojinè Tour, allo Scoglio a Pizzo. Gli spettacoli musicali sono tutti gratuiti.

Il menu

Il percorso gastronomico costa 20 euro e prevede le seguenti portate:

Antipasto - Bruschetta con pomodorini ed alici marinate

Primo – Tubetti con i totani

Secondo – Totani e patate

Frutta – Sorbetto al limone

Dolce – Pasticciotto atranese

Vino – Bianco e rosso della Costiera

I traghetti

Per l’occasione, Tra.Vel.Mar disporrà delle corse speciali in entrambe le serate per agevolare quanti vorranno venire ad Atrani dai comuni limitrofi e da Salerno.

Ecco gli orari:

· Partenze da Amalfi per Atrani: ore 19.30, 20.30, 21.30 (le corse delle 19.30 e 21.30 prendono le coincidenze con i passeggeri provenienti da Salerno, Vietri, Cetara, Maiori e Minori).

· Partenze da Atrani per Amalfi: ore 19.45, 20.45, 22.45 (la corsa delle 22.45 prende la coincidenza ad Amalfi delle 23.10 per i passeggeri che devono raggiungere Minori, Maiori, Cetara, Vietri e Salerno).