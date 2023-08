Prezzo non disponibile

A San Gregorio Magno si rinnova l'appuntamento con "Baccanalia". L'edizione 2023 si terrà dal 16 al 20 agosto.

Il programma

Un vero e proprio baccanale, in cui le persone bevono vino e mangiano carne.

Il menu prevede:

Affettato di formaggi tipici ( caciocavallo, pecorino, caprino )

Affettato di salumi tipici (salame, prosciutto, soppressata, capocollo)

Patan Cunzuat ( patate condite con olio e peperoni cruschi secchi o peperoni freschi di stagione)

Verdure fresche di stagione alla griglia condite con olio extra vergine di oliva delle nostre colline

Fusilli al sugo fresco , ragù di cinghiale, porcini e tartufo

Cavatelli al sugo fresco , ragù di cinghiale, porcini e tartufo

Ravioli di ricotta nostrana al sugo fresco , ragù di carne, porcini e tartufo

Carne di tutti tipi e di tutti tagli alla brace

Pecora bollita

Salsiccia tipica (dolce e piccante)

Pizza chiena

Zeppole

Pastarelle gregoriane

Le info utili

Nel rispetto del piano per la sicurezza è previsto un determinato numero di presenze all’interno del borgo di via Bacco anche quest’anno sarà necessario effettuare una prenotazione per partecipare all’evento. L'ingresso nel borgo sarà consentito fino all'una, mentre il costo della prenotazione è di 2 euro a persona.