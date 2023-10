Il 21 e 22 ottobre ritorna a Laviano per il terzo anno consecutivo "Castagne in Festa", l'evento autunnale atteso da tutti gli amanti della musica popolare e del cibo locale che si terrà nelle giornate di sabato e domenica. La protagonista indiscussa di questa festa sarà la castagna di Laviano, un prodotto di altissima qualità. Durante i due giorni dell'evento, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera unica di Laviano e gustare le prelibatezze culinarie a base di castagne,sia dolci che salate, preparate dai volontari della manifestazione. L'evento "Castagne in Festa" offrirà un ricco programma di intrattenimento, musica popolare, balli tradizionali e, per i più piccoli, si aprirà la caccia alla castagna d’oro. Non mancheranno stand di prodotti tipici e artigianato.