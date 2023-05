Prezzo non disponibile

Castellabate è pronta a riabbracciare la Festa del Pescato di Paranza che, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, ritorna dal 2 al 4 giugno con la 12esima edizione. La kermesse gastronomica è organizzata dall’associazione Punta Tresino, con il supporto di Friol, e con i patrocini morali della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e del Comune di Castellabate.

Il programma

Per la prima volta la Sagra cambia location, spostandosi nella splendida cornice di Villa Matarazzo, nel cuore della frazione Santa Maria di Castellabate, dove ci saranno stand gastronomici, show-cooking, laboratori artigianali, spettacoli musicali, giochi per i più piccoli, e perfino una mongolfiera con cui si potrà ammirare lo splendido panorama. Durante la Festa del Pescato di Paranza, inoltre, si terrà anche (nei giorni 2 e 3 giugno) la finalissima della 15esima edizione del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, riservato ai migliori talenti emergenti, con tanti ospiti e cabarettisti di rilevanza nazionale, sotto la direzione artistica di Bruno Carbone. “E’ una grande festa con l’obiettivo di promuovere il bellissimo territorio cilentano e anche per incentivare la pesca, uno dei settori principali dell’economia locale” spiega il direttore organizzativo dell’associazione Punta Tresino, Giovanni Pisciottano.