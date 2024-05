La Parrocchia Gesù Risorto di Pagani è lieta di annunciare la 14ª edizione della Sagra dello Gnocco alla Fontana, un evento imperdibile per gli amanti della cucina tradizionale e della buona musica. La manifestazione si terrà nei giorni di sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, a partire dalle ore 20:30, presso la suggestiva location di Via Fontana. La Sagra è un'occasione unica per degustare i famosi gnocchi preparati secondo le ricette tradizionali, accompagnati da una varietà di spettacoli e intrattenimenti per tutte le età.

Programma musicale

Sabato 1 giugno:

Lino Calone Live: Uno spettacolo coinvolgente che aprirà la sagra con la sua inconfondibile energia.

Gino Grazioso - Cover Gigi Finizio: Un tributo emozionante che farà rivivere i grandi successi di Gigi Finizio.

Davide Arena - Una Scommessa per Due: Un'esibizione in diretta su Radio Base che promette di essere una vera sorpresa.



Domenica 2 giugno:

Carmine Albano - Cover Albano Carrisi: Un omaggio a uno dei più grandi cantanti italiani, per una serata all'insegna della nostalgia.

Gerardo Amarante: Un'artista che con la sua musica saprà coinvolgere e divertire il pubblico.

Attività Collaterali

Il sabato pomeriggio, alle ore 18:00, si terrà anche il 14º Concorso Murales e Dintorni, un'estemporanea di pittura che colorerà le vie della parrocchia con opere d'arte originali e creative.